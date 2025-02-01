Edirne'nin Keşan ilçesinde Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin şüphe üzerine durdurduğu otomobilde ruhsatsız tabanca ele geçirildi.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi Zati Yörüker Caddesi'nde A.A. yönetimindeki otomobili durduran Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, otomobilde yaptıkları kontrolde, ruhsatsız tabanca, tabancaya ait şarjör ve tabancaya ait 44 dolu fişek ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE
Son Dakika › 3.Sayfa › Keşan'da Ruhsatsız Tabanca Ele Geçirildi - Son Dakika
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