Keşan\'da şüphelinin üst aramasında uyuşturucu ve 6 bin 900 TL ele geçirildi

Çorlu'da Otomobil Lastiği Yüzünden Kavga: 2 Yaralı

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesinde bir otomobilin lastiğini kesen bir şahıs ile onu durdurmaya çalışan bir kişi arasında çıkan kavgada, bıçak ve sopayla birbirine giren 2 şahıs yaralandı. Olayla ilgili polis tarafından inceleme başlatıldı.