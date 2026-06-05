Keşan\'da Uyuşturucu Yakalandı

Edirne'nin Keşan ilçesinde İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin durdurarak üst araması yaptığı şüpheliden uyuşturucu ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yörük Mahallesi Huzur Sokak üzerinde durumundan şüphelendikleri H.K.'nın üst aramasını yaptı. Yapılan üst aramasında 3 adet alüminyum folyo içerisinde 0.44 gr metamfetamin ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı. - EDİRNE