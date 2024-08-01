Keşan'da Yol İncelemesi Sonrası 11 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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Keşan'da Yol İncelemesi Sonrası 11 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı

Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'de gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını inceleyen Keşan Kaymakamı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı dahil olmak üzere 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayetiyle hastaneye başvurdu. Gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alınan kişilerden bazıları taburcu edildi.

01.08.2024 22:36
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Edirne'nin Keşan ilçesine bağlı Kadıköy'deki yol yapım çalışmasını inceledikten sonra Keşan Kaymakamı ve AK Parti Keşan İlçe Başkanı'nın da bulunduğu 11 kişi, akşam saatlerinde "Gıda zehirlenmesi" şüphesiyle hastaneye kaldırıldı.

Edinilen bilgiye göre; Keşan Kaymakamı Cemalettin Yılmaz, AK Parti Keşan İlçe Başkanı Gürcan Kılınç, ilçeye bağlı Kadıköy'de Edirne İl Özel İdaresi tarafından gerçekleştirilen yol yapım çalışmasını incelemek için Kadıköy'e gitti. Kadıköy Muhtarlığı tarafından, yol yapım çalışmasını inceleyen Yılmaz, Kılınç ile beraberindeki personele, aralarında tavuk etinin de yer aldığı ikramda bulunuldu. Yemek yiyen Kaymakam, İlçe Başkanı ile Edirne İl Özel İdaresi personeli, çalışmanın tamamlanmasıyla köyden ayrıldı.

Kaymakam Yılmaz ve İlçe Başkanı Kılınç'ın da yer aldığı 11 kişi, akşam saatlerinde mide bulantısı şikayeti ile Keşan Devlet Hastanesi'ne başvurdu. Gıda zehirlenmesinden şüphelenilen 11 kişi tedavi altına alındı. Serum bağlanan Cemalettin Yılmaz, Gürcan Kılınç ve İl Özel İdaresi personeli, tedavilerinin ardından taburcu edildi. - EDİRNE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Keşan'da Yol İncelemesi Sonrası 11 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Keşan'da Yol İncelemesi Sonrası 11 Kişi Gıda Zehirlenmesi Şüphesiyle Hastaneye Kaldırıldı - Son Dakika
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