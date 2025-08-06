Keşan\'daki Orman Yangını Üzerine Yağmur Müdahele Etti

Edirne'nin Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkarak ormanlık alana sıçrayan yangınla mücadele sırasında başlayan yağmur, yangının yayılmasını engelledi.

Keşan ilçesinde makilik ve anızlık alanda çıkan yangın, kısa sürede büyüyerek ormanlık alana sıçradı. Yangına havadan ve karadan çok sayıda ekip müdahale etti. Uçaklar, helikopterler ve arazözlerle yapılan çalışmalar sonucu alevler büyük oranda kontrol altına alınırken, bölgede başlayan şiddetli yağmur söndürme çalışmalarına adeta can suyu oldu. Yangınla mücadele sürerken başlayan sağanak hem ekipleri rahatlattı hem de yangının yayılmasını büyük ölçüde engelledi.

Yerleşim yerlerine yaklaşmadan kontrol altına alınan yangında ilk belirlemelere göre geniş bir alan zarar gördü.

Yetkililer, yangının çıkış nedeniyle ilgili soruşturmanın sürdüğünü belirtirken, vatandaşlara anız yakmamaları ve ormanlık alanlarda dikkatli olmaları konusunda uyarılarda bulundu. - TEKİRDAĞ