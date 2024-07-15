Keşan'daki yangında güvercinler otomobil ile kurtarıldı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Keşan'daki yangında güvercinler otomobil ile kurtarıldı

Keşan\'daki yangında güvercinler otomobil ile kurtarıldı

Edirne'nin Keşan ilçesinde çıkan yangında, güvercin kulübesinde bulunan güvercinler otomobilin bagajına konularak yangından kurtarıldı. Yangın, rüzgarın etkisiyle hızla yayıldı ancak ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.

15.07.2024 16:15  Güncelleme: 16:26
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Edirne'nin Keşan ilçesinde, Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'ndeki eski çöplüğün bulunduğu alanda çıkan yangın rüzgarın etkisiyle yayılırken, anızlık alanda bulunan güvercin kulübesindeki güvercinler, otomobilin bagajına koyularak yangından kurtarıldı.

Alınan bilgiye göre; Mustafa Kemal Paşa Mahallesi'nde eski çöplüğün bulunduğu alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede yayılan alevler anızlık alana sıçradı. Alevleri görenlerin ihbarı üzerine bölgeye Keşan Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, Orman İşletme Müdürlüğü, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Rüzgarın etkisiyle hızlı bir şekilde yayılan alevler, ekiplerin müdahaleleri sonucu yakındaki yerleşim yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü. Keşan Belediye Başkanı Op. Dr. Mehmet Özcan da söndürme çalışmalarını yerinde inceledi.

Güvercinler otomobil ile kurtarıldı

Toplamda yaklaşık 50 dekarlık alanın zarar gördüğü yangında, anızlık alanda bulunan bir güvercin kulübesinde bulunan güvercinler, otomobilin bagajına konularak bölgeden uzaklaştırıldı. Ekipler, bölgede soğutma çalışması yaptı. - EDİRNE

Kaynak: İHA

Edirne, Keşan, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Keşan'daki yangında güvercinler otomobil ile kurtarıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


16:39 İzmir’in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti İzmir'in Çeşme ilçesindeki orman yangınında 3 kişi hayatını kaybetti
15:48 Emekliye ne kadar ek zam yapılacak Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın önüne gidiyor Emekliye ne kadar ek zam yapılacak? Rakam bu akşam Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın önüne gidiyor
14:10 Kim bu kadın Trump’a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti Kim bu kadın? Trump'a yönelik saldırı anında tavırlarıyla dikkat çekti
11:23 8 yıl geçse de izleri hala duruyor Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın FETÖ’cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler 8 yıl geçse de izleri hala duruyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın FETÖ'cü askerler tarafından basılan odasından çok özel görüntüler
16:27 Prens William’ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı Prens William'ın Euro 2024 final maçı sonrası hakaret ettiği ortaya çıktı
16:09 EURO 2024’te eleştiri yağmuruna tutulmuştu Juventus’tan Kenan Yıldız için tarihi karar EURO 2024'te eleştiri yağmuruna tutulmuştu! Juventus'tan Kenan Yıldız için tarihi karar
16:08 Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı Bomba iddia: Oyuncu Rabia Soytürk ihanete uğradı
15:55 Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak Taraftarların gözü kulağı bu haberdeydi! Fenerbahçe 3 transferi birden açıklayacak
15:37 Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu Ünlü oyuncu Burcu Biricik anne oldu
15:31 En-Nesyri Fenerbahçe’ye gelecek mi Sevilla’dan resmi açıklama var En-Nesyri Fenerbahçe'ye gelecek mi? Sevilla'dan resmi açıklama var
15:24 Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti
15:10 İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu Gözyaşlarına hakim olamadı İbrahim Tatlıses hastaneden taburcu oldu! Gözyaşlarına hakim olamadı
14:53 Mourinho’nun hiç acıması yok Fenerbahçe’de takımın yarısı gidici Mourinho'nun hiç acıması yok! Fenerbahçe'de takımın yarısı gidici
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.07.2024 17:28:04. #1.13#
SON DAKİKA: Keşan'daki yangında güvercinler otomobil ile kurtarıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement