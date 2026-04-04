Keserle Korku Salan Şahıs Polisle Yüz Yüze Geldi - Son Dakika
Keserle Korku Salan Şahıs Polisle Yüz Yüze Geldi

04.04.2026 22:36
Aksaray'da elinde keserle arkadaşının evinin önüne giden şahıs, polisin müdahalesiyle yakalandı.

Aksaray'da eline geçirdiği keserle kavga ettiği arkadaşının evinin önüne giden şahıs mahalleliye korku dolu anlar yaşattı. Polisin, elinde keser olan adamla imtihanı anbean kameraya yansırken, bir anlık dalgınlıktan faydalanan polis şahsın elindeki keseri aldı.

Olay, Hacılar Harmanı Mahallesi 5705 Sokak'ta bir apartmanın önünde yaşandı. Edinilen bilgiye göre, arkadaşıyla bir konu yüzünden telefonla tartışan ve ismi açıklanmayan adam eline geçirdiği keser ile arkadaşının evinin önüne gitti. Burada kavga ettiği arkadaşının dışarıya çıkması için bağıran şahıs, mahalle sakinlerine de rahatsızlık verirken, apartman sakinleri 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen polis ekipleri elinde keser bulunan adama müdahale etti. Adama karşı yoğun bir ikna çabasına giren polis memurları uzun süre şahsın elinden keseri almaya çalıştı. Saatlerce uğraşan polis ekipleri şahsın keseri vermemesi üzerine bir anlık dalgınlığından faydalanarak keseri adamın elinden hızla çekerek aldı. Keserin alınmasıyla bu kez de apartman önünden ayrılmayan şahıs, polis memurlarına ecel teri döktürdü. Uzun uğraşlar sonucu şahıs, polis aracına bindirildikten sonra yakınlarına teslim edildi. Olay anı kameralara yansıdı. Polis ekipleri olayın ardından şahsa kabahatler kanunu çerçevesinde işlem yaptı. - AKSARAY

Kaynak: İHA

