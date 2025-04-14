Kesinleşmiş 17 cezası bulunan hükümlü yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan 17 yıl 7 ay kesinleşmişi hapis cezası bulunan firari hükümlü şahıs, jandarma ekiplerince yakalandı.

Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yapıldı. Çalışmalar neticesinde, tehdit, yaralama ve uyuşturucu madde ticareti yapma gibi 6 ayrı suçtan aranan ve hakkında 17 yıl 7 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan K.K. isimli şahıs, Şehitkamil ilçesinde saklandığı adrese yapılan operasyonla yakalandı.

Şüpheli şahıs sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi. - GAZİANTEP