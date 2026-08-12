Kestel Belediye Başkanının trafik kazasında hayatını kaybeden amcası son yolculuğuna uğurlandı

Bursa'da dün direksiyon hakimiyetini kaybederek refüje çarpan, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası Enver Erol, öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Ak Parti Bursa İl Başkanı Davut Gürkan, Bursa Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Şahin Biba, Gürsu Belediye Başkanı Mustafa Işık, Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, AK Parti Osmangazi İlçe Başkanı Adnan kurtuluş, Ak Parti Yıldırım İlçe Başkanı İrfan Akkaya, Bursaspor Kulübü Başkanı Enes çelik ve çok sayıda vatandaş katıldı.

Kaza, dün 15.00 sıralarında merkez Nilüfer ilçesi Bursa Şehir Hastanesi Kavşağı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Enver Erol yönetimindeki 16 PAE 75 plakalı otomobil, sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyere ok gibi saplandı. Hurdaya dönen araçta yolcu konumunda bulunan eşi Alime Erol ile sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekibi güvenlik tedbiri alırken, yaralılar itfaiye yardımıyla hurdaya dönen araçtan çıkarıldı. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırılan yaralılar, burada tedavi altına alındı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol'un amcası Enver Erol, kurtarılamadı.

Son yolculuğuna uğurlandı

Yaşanan olaydan sonra acı haberi Kestel Belediye Başkanı Ferhat Erol, sosyal medya hesabından paylaştı. Enver Erol'un naaşı, öğle namazına müteakip Hacı Hasan Yıldız Çınar Camii'nde kılınan cenaze namazı sonrası toprağa verildi.