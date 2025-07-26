Alevlerin ortasında tepki çeken görüntüler! Orman kül olurken, o sigara yaktı

Kestel ile Gürsu arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın, rüzgarın etkisiyle hızla büyüyerek karayoluna kadar ulaştı. Havadan ve karadan müdahale sürerken, karayolu üzerinde alevlere rağmen sigara yakan bir kişi tepki çekti.

Bursa'nın Kestel ve Gürsu ilçeleri arasındaki ormanlık alanda başlayan yangın etkisini arttırarak devam ediyor. Yangına 2 yangın söndürme helikopteri ile havadan, çok sayıda arazöz ve itfaiye aracı ile karadan müdahale devam ederken, çok sayıda çiftçi de traktörleri ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.

KARA YOLU KAPANDI

Yangın hızla karayoluna ulaşırken, yangına müdahale eden çiftçi ve ekipler yangın ortasında kaldı. Alevler yüzünden ikiye bölünen karayolu üzerindeki söndürme ekipleri ile traktörlü çiftçilerin birbirleri ile olan görüş mesafesi ve ulaşım kesildi.

"KEREM YANACAĞIZ GEL"

Arada kalan bir Kerem isimli genç bir çiftçinin tek başına müdahale etmesi taktir toplarken traktördeki arkadaşının "Kerem yanacağız gel" diye ona bağırması dikkat çekti.

ORMAN KÜL OLURKEN SİGARA YAKTI

Karayolu üzerinde yolu saran alevler sebebiyle yangına müdahale etmek için araçlarıyla gelen vatandaşlar araçlarını alevlerden zor kaçırdı. Tüm bunlar yaşanırken karayolunu saran alevlere rağmen sigarasını yakan bir kişi ise bu kadarına da pes dedirtti.