Gazilerden Vali\'ye Kıbrıs Bayrağı

Türkiye Muharip Gaziler Derneği Samsun Şubesi Başkanı Ahmet Diril ve yönetim kurulu üyeleri, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla Samsun Valisi Orhan Tavlı'yı ziyaret ederek kendisine Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti(KKTC) bayrağı takdim etti.

Vali Orhan Tavlı, Kıbrıs gazileri Başkan Ahmet Diril ile yönetim kurulu üyeleri Hulusi Torun, Ramazan Çavuş, Dilber Keleş, Sezai Ergün ve Mustafa Uluışık'ı makamında kabul etti. Ziyarette, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yılı dolayısıyla gazilerin fedakarlıkları ve Kıbrıs Türk halkının özgürlük mücadelesi anıldı. Başkan Diril, ziyarette Vali Tavlı'ya KKTC bayrağı hediye etti.

Valilikten yapılan açıklamada, "Kıbrıs Türk halkının özgürlüğe kavuşmasını sağlayan Barış Harekatı'nın 52. yılında Kuzey Kıbrıs'ın hürriyeti için omuz omuza çarpışan aziz şehitlerimizi rahmet ve minnetle yad ediyor, kahraman gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz. Kıbrıs Türk halkının 20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı'nı yürekten kutluyor; egemenlik ve özgürlük mücadelesinin önderleri merhum Dr. Fazıl Küçük ve merhum Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Denktaş'a Allah'tan rahmet diliyoruz" ifadelerine yer verildi. - SAMSUN