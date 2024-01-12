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Kıbrıs Gazisi Çetin Er, Niksar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
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Kıbrıs Gazisi Çetin Er, Niksar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Umurlu Köyünde ikamet eden 71 yaşındaki Kıbrıs gazisi Çetin Er, kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Er'in cenazesi Niksar'da düzenlenen törenle toprağa verildi. Törene Tokat Vali yardımcısı, Niksar Kaymakamı, Niksar Belediye Başkanı ve askeri erkan da katıldı.

Kıbrıs Gazisi Çetin Er, Niksar\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı
12.01.2024 - 16:08,  Güncelleme: 16:12
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Tokat'ın Niksar ilçesine bağlı Umurlu Köyünde ikamet eden Kıbrıs gazisi Çetin Er (71) yaşında hayatını kaybetti, cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

Kalp krizi sonucu yaşamını yitiren Kıbrıs gazisi Çetin Er'in cenazesi Tokat'ın Niksar ilçesinde düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı. Niksar ilçesinde bulunan Şeyh Keşfi Osman Efendi Camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Er'in cenazesi Umurlu köyünde toprağa gönderildi.

Niksar'da düzenlenen cenaze namazına Tokat Vali yardımcısı Kaya Çelik, Niksar Kaymakamı Ekrem Çeçen, Niksar Belediye Başkanı Özdilek Özcan, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Üsteğmen Gökhan İnce, Köklüce komando tabur komutanı Seçkin Karadağ, askeri erkan ve vatandaşlar katıldı. - TOKAT

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kıbrıs Gazisi Çetin Er, Niksar'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika


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