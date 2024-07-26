Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, Manisa\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

Uşak'ta hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde toprağa verildi. Törene, yakınları ve protokol üyeleri katıldı.

26.07.2024 09:48  Güncelleme: 09:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İkamet ettiği Uşak'taki evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 72 yaşındaki 3 çocuk babası Eyüp Kuş memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uşak'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş'un naaşı, Selendi'ye bağlı Kırsal Çamlıca Mahallesi camiine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuş'un cenazesi Çamlıca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Eyüp Kuş'un yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Selendi Emniyet Amiri Emre Gevanci, Kula Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA

Kaynak: İHA

Selendi, Manisa, Kıbrıs, Uşak, Eyüp, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


09:22 Otomobil almayı düşünenler dikkat Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi Otomobil almayı düşünenler dikkat! Şarj edilebilen hibrit araçlara ÖTV indirimi geldi
08:25 Kuledeki “şantaj“ Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin Kuledeki "şantaj" Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı kızdırdı: Bu işi ivedilikle çözün, sorumluları hesaba çekin
07:48 Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı Dehşet anları saniye saniye kamerada Balkonda tartıştığı annesine bıçakla saldırdı! Dehşet anları saniye saniye kamerada
07:29 Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı Cumhurbaşkanı Erdoğan imzaladı! 11 üniversiteye rektör ataması yapıldı, üst düzey bürokratlar görevden alındı
07:28 Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu Genç avukat, bürosunda başından vurulmuş halde ölü bulundu
09:41 Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı Sanatçı Bette Midler, eşiyle 40 yıldır ayrı yataklarda uyuduklarını açıkladı
09:15 Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor Ünlü oyuncu İlker Aksum baba oluyor
09:04 Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel’i hedef aldı: Ne boşsun Yasaya tepki gösteren Seren Serengil, Çağla Şıkel'i hedef aldı: Ne boşsun
08:19 Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ’’Reklam’’ yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi Fenomen Cem Özkök, kendi markasına ait ürünü paylaşırken ''Reklam'' yazmadığı için 500 bin TL ceza ödedi
07:44 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu İlk ağızdan yalanlama geldi 3 ay önce anne olan Eda Ece boşanıyor mu? İlk ağızdan yalanlama geldi
23:43 UEFA küplere binecek Cihan Çanak, attığı golden sonra ’’Bozkurt’’ işareti yaptı UEFA küplere binecek! Cihan Çanak, attığı golden sonra ''Bozkurt'' işareti yaptı
23:29 Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı Balıkçılar tarafından ölü olarak bulunan dalgıç kıyafetli şahıs AK Partili başkanın oğlu çıktı
22:48 Arda Güler’in tatil pozları olay oldu Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü Arda Güler'in tatil pozları olay oldu! Bu kareleri gören Carlo Ancelotti, apar topar teknik ekibiyle görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.07.2024 10:00:28. #1.13#
SON DAKİKA: Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, Manisa'da Son Yolculuğuna Uğurlandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement