Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş, Manisa\'da Son Yolculuğuna Uğurlandı

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İkamet ettiği Uşak'taki evinde hayatını kaybeden Kıbrıs Gazisi 72 yaşındaki 3 çocuk babası Eyüp Kuş memleketi Manisa'nın Selendi ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı.

Uşak'taki evinde geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybeden 72 yaşındaki 3 çocuk babası Kıbrıs Gazisi Eyüp Kuş'un naaşı, Selendi'ye bağlı Kırsal Çamlıca Mahallesi camiine getirildi. Öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından Kuş'un cenazesi Çamlıca Mahalle Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Törene, Eyüp Kuş'un yakınlarının yanı sıra Kula Kaymakamı ve Selendi Kaymakam Vekili Ömer Ahmet Özdemir, Selendi Belediye Başkanı Murat Daban, Selendi Jandarma Komutanı Üsteğmen Muhammet Tok, Selendi Emniyet Amiri Emre Gevanci, Kula Jandarma Komutanı Üsteğmen Bayram Yüksel, Kula Emniyet Müdürü Ali Rıza Gökmen ile askeri yetkililer, gaziler ve vatandaşlar katıldı. - MANİSA