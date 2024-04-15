Kıbrıs Gazisi Kalp Krizi Geçirerek Hayatını Kaybetti

3.Sayfa

Manisa'nın Alaşehir ilçesinde ikamet eden Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Avcı (71), geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.

Alaşehirli Kıbrıs Gazisi Halil İbrahim Avcı dün sabah eşi Ümmühan Avcı ile birlikte Hacıbey Mahallesi'nde bulunan Barış Manço Parkı'ında sabah sporu için yürüyüş yaparken rahatsızlandı. 112 ekipleri tarafından Alaşehir Devlet Hastanesi acil servisine kaldırılan Avcı'nın kalp krizi geçirdiği belirlendi. Hemen ameliyata alınan Avcı, doktorların tüm müdahalelerine rağmen hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Halil İbrahim Avcı için öğle namazı sonrası askeri cenaze töreni düzenlendi. Törene Alaşehir Kaymakamı Alper Faruk Güngör, İlçe Garnizon Komutanı Ulaştırma Albay Gökhan Okursoy, Alaşehir Belediye Başkanı Ahmet Öküzcüoğlu, Türkiye Muharip Gaziler Derneği Alaşehir Şube Başkanı Osman Saraç, gazi arkadaşları ve yakınları katıldı.

Avcı'nın naaşı kılınan cenaze namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi. - MANİSA