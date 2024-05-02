Kıbrıs gazisi kamyon kazasında hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kıbrıs gazisi kamyon kazasında hayatını kaybetti

Kıbrıs gazisi kamyon kazasında hayatını kaybetti

Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kamyonun çarpması sonucu ağır yaralanan Kıbrıs gazisi Sebahattin Parlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Parlak'ın cenazesi düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

02.05.2024 15:51
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Kastamonu'nun Doğanyurt ilçesinde kamyonun çarpması neticesinde hayatını kaybeden Kıbrıs gazisi, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Olay, dün Doğanyurt ilçesine bağlı Akçabel köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Kıbrıs gazisi Sebahattin Parlak, seyir halindeki kamyonun çarpması neticesinde ağır yaralandı. Doğanyurt Devlet Hastanesinde yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen Parlak, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Parlak'ın cenazesi hastanedeki işlemlerin ardından Akçabel köyüne götürüldü. Tabutu Türk bayrağına sarılan Parlak için tören düzenlendi. Daha sonra öğle namazını müteakiben kılınan cenaze namazının ardından Parlak'ın cenazesi köy mezarlığında toprağa verildi. - KASTAMONU

Kaynak: İHA

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