Kıbrıs Gazisi Uludağ, Gaziler Günü\'nde kızının Güney Kore\'deki ölüm haberini aldı

Konya'nın Hüyük ilçesinde yaşayan Kıbrıs Gazisi İbrahim Uludağ, Gaziler Günü'nde evlat acısı yaşadı. Uludağ'ın 22 yaşındaki kızı Hatice Uludağ, öğrenim amacıyla gittiği Güney Kore'de geçirdiği rahatsızlık sonucu hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, yaklaşık 4 yıldır öğrenim için gittiği Güney Kore'de bulunan ve burada çalışmaya başladığı öğrenilen Hatice Uludağ, geçirdiği beyin anevrizması nedeniyle vefat etti. Genç kızın vefat haberi ailesine Gaziler Günü'nde ulaştı. Hatice Uludağ'ın cenazesinin uçakla Türkiye'ye getirileceği, ardından memleketi Hüyük ilçesine bağlı Yenice Mahallesi'ne götürüleceği öğrenildi. Uludağ'ın cenazesinin 20 Eylül Pazar günü öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedileceği belirtildi. Gaziler Günü'nde kızının ölüm haberiyle büyük acı yaşayan Kıbrıs Gazisi İbrahim Uludağ ve ailesini, Hüyük Kaymakamı Ozan Ramazan Budak ile Hüyük Belediye Başkanı Sadık Sefer yalnız bırakmadı. Kaymakam Budak ve Başkan Sefer, Uludağ ailesinin ikamet ettiği eve giderek başsağlığı ve taziye dileklerini iletti.

Hatice Uludağ'ın genç yaşta hayatını kaybetmesi, ailesi ve yakınlarının yanı sıra Hüyük'te de büyük üzüntüye neden oldu.