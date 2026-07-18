Kıbrıs'ta Provokatif Gösteri

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) 20 Temmuz'da 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünü kutlamaya hazırlanırken, Metehan Sınır Kapısı'nın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) tarafında toplanan bir grup Kıbrıslı Rum, çirkin bir provokatif gösteri düzenleyerek, Türkiye ve Türkler aleyhine sloganlar attı.

KKTC'de 20 Temmuz 1974 Kıbrıs Barış Harekatı'nın 52. yıl dönümünün kutlamalarına yönelik hazırlıklar sürerken, GKRY tarafında bir grup Rum, provokatif bir gösteri düzenledi. Metehan Sınır Kapısı'nın GKRY tarafında toplanan ve ellerinde Yunan bayrakları taşıyan grup, "Türkler Kıbrıs'tan dışarı", "Türkiye Kıbrıs'tan dışarı" ve "Federasyona hayır" sloganları attı. Güney Kıbrıs polisi gösteri alanında geniş güvenlik önlemleri aldı.

Eylem sırasında sınır kapısından kuzey tarafına geçen Kıbrıslı Türk vatandaşlar ise gergin anlar yaşadı. Bir vatandaş yaşadıklarına ilişkin, "Geçerken gerçekten tedirgin olduk. Eşimle birlikte arabanın kapılarını kilitledik. Gençlerden oluşan, ellerinde Yunan bayrakları bulunan kalabalık vardı. Rumca sloganlar atıyorlardı" dedi.

Vatandaş, bugüne kadar Kıbrıslı Türklerin benzer bir tavrı Kıbrıslı Rumlara göstermediğini belirterek, "Kıbrıslı Türkler bugüne kadar Kıbrıslı Rumlara böyle bir tacizde bulunmadı. Yazık" ifadelerini kullandı.

GKRY'de 20 Temmuz'da gösteri çağrısı

Gösteriyi organize eden gruplar, yayımladıkları programda 20 Temmuz'da Ledra Palace Sınır Kapısı'nda "Büyük Buluşma" adı altında toplanacaklarını duyurdu. Etkinlik programında, yürüyüş yapılmasının planlandığı belirtildi.

Öte yandan GKRY lideri Nikos Hristodulidis, bugün yaptığı açıklamada 8 Ağustos'ta motosikletçilerle birlikte Derinya Sınır Kapısı'na gideceğini açıkladı. Hristodulidis, 1996 yılında Türk bayrağını indirmeye çalışırken Türk askeri tarafından öldürülen iki Rum'u anmak amacıyla düzenlenecek etkinliğe katılacağını belirtti. - LEFKOŞA