Kilauea Yanardağı 12. Kez Patladı

3.Sayfa

Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı Aralık ayından bu yana 12'nci kez patlayarak lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan Kilauea Yanardağı'nda 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor. Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre Hawaii Yanardağlar Milli Parkı'nın içindeki yanardağın zirve kraterinde sabah saatlerinde patlama meydana geldi. Yanardağ, Aralık'tan bu yana 12'nci patlamanın ardından metrelerce yüksekliğe lav püskürttü. Patlamanın milli park ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için tehdit oluşturmadığı belirtildi.

700'ü aşkın evi yok etmişti

Öte yandan 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağı'nda 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti. - HAWAİİ