Kilauea Yanardağı\'nda Patlama!

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Dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Hawaii'deki Kilauea Yanardağı, patlama sonrası lav püskürttü.

ABD'nin Hawaii adasında bulunan ve dünyanın en aktif volkanlarından biri olarak bilinen Kilauea Yanardağında 23 Aralık'tan bu yana volkanik hareketlilik sürüyor.

Hawaii Volkan Gözlemevi'nden yapılan açıklamaya göre yanardağda dün yerel saatle 09.15'te sıralarında patlama meydana geldi. Yanardağ lav püskürtürken, görsel şölen oluştu. Patlamanın Hawaii Yanardağlar Milli Parkı ile sınırlı olduğu, yakınlardaki bölgeler için acil bir tehdit oluşturmadığı aktarıldı.

700'ü aşkın evi yok etmişti

Öte yandan, 1924 ile 1952 yılları arasındaki sessiz dönem haricinde düzenli volkanik patlamaların meydana geldiği Kilauea Yanardağında 2018 yılında yaşanan ve yaklaşık 3 ay süren patlamalar 700'den fazla evi yok etmişti. - HAWAİİ