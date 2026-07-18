Kılıç Balığını Çeken Kişiye Ceza - Son Dakika
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Kılıç Balığını Çeken Kişiye Ceza

Kılıç Balığını Çeken Kişiye Ceza
18.07.2026 19:09
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Marmaris'te kılıç balığını karaya çıkaran kişi, Sahil Güvenlik tarafından tespit edilip ceza aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizde yüzen kılıç balığını kuyruğundan çekerek karaya çıkaran kişi, Sahil Güvenlik ekiplerinin hızlı çalışması sonucu kısa sürede tespit edilerek idari para cezasına çarptırıldı.

Olay, İçmeler Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, yüzme şamandıralarının bulunduğu bölgede denizde yüzen kılıç balığının kuyruğundan çekilerek karaya çıkarıldığına yönelik ihbarın ardından Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı'na bağlı TCSG-310 Bot Komutanlığı ekipleri hızla harekete geçti. Marmaris İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleriyle birlikte olay yerine giden ekipler, mavi merlin (kılıç balığı) türündeki balığın yüzme şamandıraları içerisinde karaya çıkarıldığını belirledi. Tanık ifadeleri ile olay anına ait görüntüleri inceleyen ekipler, balığı karaya çıkaran şahsı kısa sürede tespit etti. İfadesi alınan şahıs hakkında, Amatör Amaçlı Su Ürünleri Avcılığını Düzenleyen 6/2 Numaralı Tebliğ hükümleri kapsamında idari para cezası uygulandı. - MUĞLA

Kaynak: İHA

Hayvan Hakları, Sahil Güvenlik, Yerel Haberler, Denizcilik, Marmaris, 3. Sayfa, Çevre, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kılıç Balığını Çeken Kişiye Ceza - Son Dakika

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