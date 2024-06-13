Kilis OSB'de Otluk Alanda Yangın Çıktı

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Kilis Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) otluk alanda yangın çıktı. Su arıtma tesisi yanında çıkan yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Olay, akşam saatlerinde Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. Otluk alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 ekipleri gönderildi. İhbar üzerine olay yerine sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edilirken, yangın kısa sürede bölgeye intikal eden ekipler tarafından söndürüldü. Yaralananın olmadığı yangınla ilgili inceleme başlatılırken, işletmede maddi hasar meydana geldi. - KİLİS