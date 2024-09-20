Kilis'te 2 Katlı Bina Çöktü

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Kilis'te az hasarlı 2 katlı bina çöktü

KİLİS - Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde bulunan az hasarlı 2 katlı binada göçük meydana geldi. Ölen yada yaralanan olmazken maddi hasar meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hüseyinoğlu köyünde Halil Can isimli vatandaşa ait 2 katlı evde sabaha göçük meydana geldi. Çökme anında evde kimsenin bulunmadığı ve enkaz altında kalan olmadığı belirlendi.

Olay ile ilgili jandarma ve AFAD tarafından soruşturma başlatıldı.