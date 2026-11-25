Kilis'te telefon dolandırıcılarının tuzağına düşürülmek istenen vatandaşlar, kuyumcuların dikkati ve emniyet ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde mağdur olmaktan kurtuldu. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki altınlar, polis ekiplerinin 3-4 dakika içerisinde olay yerine gelmesiyle dolandırıcılara teslim edilmeden kurtarıldı.

Kilis'te kendilerini polis, savcı veya farklı kamu görevlileri olarak tanıtarak vatandaşları telefonla arayan dolandırıcılar, çeşitli suçlara karıştıklarını söyleyerek kişileri korkutup altınlarını ve paralarını ele geçirmeye çalışıyor. İl Emniyet Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı bilgilendirme ve uyarılar sayesinde bilinçlenen kuyumcular, son olarak iki ayrı dolandırıcılık girişiminin önüne geçilmesinde rol oynadı.

"Vatandaşlarımız dolandırılmaktan kurtulmuş oldu"

Kilis Kuyumcular ve Sarraflar Odası Başkanı Zafer Bilik, emniyetin önceden yaptığı uyarıların vatandaşların bilinçlenmesinde önemli rol oynadığını belirterek, "Emniyet Müdürlüğümüzün zamanında yaptığı bilgilendirmeler doğrultusunda vatandaşlarımız dolandırılmaktan kurtulmuş oldu. Bizleri bilinçlendiren, uyaran ve her zaman yanımızda olan emniyet teşkilatımıza gönülden teşekkür ediyoruz" dedi.

Dolandırıcıların vatandaşları telefonla arayarak çeşitli suçlara isimlerinin karıştığını söylediklerini ve evlerindeki altınları kendilerine getirmelerini ya da IBAN üzerinden para göndermelerini istediklerini anlatan Bilik, kuyumcuların şüpheli durumlarda 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyet ekiplerine haber verdiğini ifade etti.

"Yaklaşık 650 bin lira değerindeki altını kurtardık"

Yaşanan olaylardan birini anlatan kuyumcu esnafı Mehmet Gecegörmez, dükkana gelen genç bir kişinin telefonla sürekli mesajlaştığını ve şüpheli hareketler sergilediğini fark ettiğini söyledi. Şahsın dolandırıcılarla iletişim halinde olduğunu anlayınca müdahale ettiklerini belirten Gecegörmez, "Çocuğun elindeki telefonu aldık. Hemen dışarı çıkarak emniyetteki arkadaşımızı aradım. Polis ekipleri 3-4 dakika içerisinde geldi ve müdahale etti. Yaklaşık 650 bin lira değerindeki altını kurtardık. Olayın ardından kendisine dolandırıldığını anlattık ancak 15 dakika sonra bile dolandırılmadığını söylüyordu. Telefonundaki mesajlaşmaları görünce durumun farkına vardık" diye konuştu.

"Kadın altınları bana bırakıp dükkandan uzaklaşınca şüphelendim"

Bir diğer olayı anlatan vatandaş Mehmet Akbal ise dolandırıcıların insanların duygularını kullanarak onları korku ve paniğe sürüklediğini belirtti. Dükkana gelen bir kadın müşterinin telefonla sürekli konuştuğunu ve kendisine kimliğinin terör örgütü DEAŞ'ın eline geçtiğinin söylendiğini aktaran Akbal, kadının altınları dükkanda bırakıp uzaklaşmasının şüphelerini artırdığını dile getirdi. Kadının telefonla konuşurken kendisine verilen talimatları yerine getirdiğini fark ettiğini anlatan Akbal, "Kadın altınları bana bırakıp dükkandan uzaklaşınca şüphelendim. Dolandırıcılar kendisine altınları kuyumcuya bırakmasını ve oradan uzaklaşmasını söylüyormuş. Hemen oda başkanımızı arayarak durumu bildirdim. Kadının dolandırıldığını düşündüğümüz için müdahale edilmesini istedik" ifadelerini kullandı.

Vatandaşları telefon dolandırıcılığına karşı uyaran Akbal, "Polis, hakim, savcı ve jandarma hiç kimseden para veya altın istemez. Vatandaşlarımız böyle bir durumla karşılaştıklarında kesinlikle söylenenlere inanmamalı ve 112 Acil Çağrı Merkezi üzerinden emniyet güçlerine bilgi vermeli" dedi.

Öte yandan dolandırıcılık girişimlerinin önlenmesinde gösterdikleri duyarlılık ve dikkatten dolayı kuyumcu esnafına polis ekipleri tarafından plaket takdim edildi.