Kilis'te 9 yıldır firari olan 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs Tekye'de yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te 9 yıldır firari olan 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs Tekye'de yakalandı

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Kilis\'te 9 yıldır firari olan 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs Tekye\'de yakalandı
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Kilis'te 9 yıldır firari olarak aranan ve 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, merkez Tekye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı. Gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kilis'te, hakkında 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan şahıs, polis ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Kilis İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalarını sürdürdü. Ekiplerin çalışmaları kapsamında, "Çocuğun Cinsel İstismarı" ve "Kişi Hürriyetinden Yoksun Kılma" suçlarından 37 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve 9 yıldır firari olarak aranan şahsın, merkez Tekye Mahallesi'nde düzenlenen operasyonla yakalandı.

Düzenlenen operasyonla yakalanarak gözaltına alınan şahıs, emniyetteki işlemlerinin ardından Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Kilis'te 9 yıldır firari olan 37 yıl hapis cezası bulunan şahıs Tekye'de yakalandı - Son Dakika
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