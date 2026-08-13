Kilis'te 90,5 kg Uyuşturucu Ele Geçirildi
Jandarma, Kilis'te düzenlenen operasyonda 90,5 kg uyuşturucu madde ve bir şüpheli yakaladı.
Kilis'te jandarma ekiplerinin düzenlediği operasyonda 90,5 kilogram uyuşturucu madde ele geçirildi.
Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmaların ardından düzenlenen operasyonda, 90 kilogram takoz esrar ile 500 gram kubar esrar ele geçirildi. Operasyonda gözaltına alınan U.H.E. adlı şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.
Kaynak: İHA
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