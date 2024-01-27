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Kilis'te alzaymır hastası yaşlı adam kırsal alanda ölü bulundu - Son Dakika
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Kilis'te alzaymır hastası yaşlı adam kırsal alanda ölü bulundu

Kilis'in Polateli ilçesinde dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, sabah erken saatlerde evinden 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda ölü bulundu. Ekiplerin yaptığı arama çalışması sonucunda yaşlı adamın cenazesi otopsi için hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kilis\'te alzaymır hastası yaşlı adam kırsal alanda ölü bulundu
27.01.2024 - 15:08,  Güncelleme: 15:12
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Kilis'te dün akşam saatlerinden itibaren haber alınamayan alzaymır hastası yaşlı adam, sabah erken saatlerde evinden 3 kilometre uzaklıktaki kırsal alanda ölü bulundu.

Olay, Kilis'in Polateli ilçesinde meydana geldi. İddiaya göre, ikamet ettiği evinden dün akşam saatlerinde ayrılan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Mustafa Çelik'i (85) bulmak için ekipler arama çalışması başlattı. Ekiplerin 40 emniyet, 60 jandarma, 16 AFAD gönüllüsü ve 11 AFAD personeli ile 9 saat süren arama çalışması sonucunda kayıp alzaymır hastası, Polateli ilçesi bağlı Çaparhasan mevkisinde kırsal alanda ölü bulundu. Yaşlı adamın cenazesi, olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Çelik'in cenazesi ailesine teslim edilirken, olayla ilgili soruşturma başlatıldığı öğrenildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te alzaymır hastası yaşlı adam kırsal alanda ölü bulundu - Son Dakika


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