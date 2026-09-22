Kilis\'te aramada 1 kilo 855 gram esrar ve AK-47 şarjörü bulundu, şüpheli tutuklandı

Kilis'te aramada 1 kilo 855 gram esrar ve AK-47 şarjörü bulundu, şüpheli tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis'te bir şüphelinin Bulamaçlı köyündeki ev ve arsasında yapılan aramada 1 kilo 855 gram takoz esrar ile AK-47 şarjörü ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
Kilis'te İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 1 kilo 855 gram takoz esrar ile AK-47 şarjörü ele geçirilirken, gözaltına alınan şüpheli tutuklandı.
Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yapan ve kullanan şahıslara yönelik çalışma gerçekleştirildi. Çalışmalar kapsamında Bulamaçlı köyünde A.K. isimli şahsın üzerinde, ikametinde ve kullanımındaki arsada arama yapıldı.
Aramalarda 5 paket halinde toplam 1 kilo 855 gram takoz esrar ile 1 adet AK-47 şarjörü ele geçirildi.
TCK-188 (Uyuşturucu veya Uyarıcı Madde İmal ve Ticareti) kapsamında hakkında adli işlem yapılan A.K., sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.
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