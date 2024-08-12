Kilis'te başıboş at zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika
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Kilis'te başıboş at zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

Kilis'te başıboş at arabasının kontrolsüz bir şekilde trafiğe dalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı. Kazada, 31 N 2783 plakalı F.T. yönetimindeki otomobil, M.H.A. yönetimindeki 79 AT 136 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 79 AF 108 plakalı motosiklet hasar gördü. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

12.08.2024 16:00
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Kilis'te başıboş at zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı

KİLİS - Kilis'te başıboş at arabasının kontrolsüz bir şekilde trafiğe dalması sonucu meydana gelen zincirleme kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, öğle saatlerinde Necmettin Erbakan Mahallesi İnönü Bulvarı'nda meydana geldi. İddiaya göre, başıboş bir at, arkasına bağlı arabayla birlikte dörtnala gelerek akan trafiğin içine daldı. Kontrolsüz bir şekilde trafiğin içine dalan at arabası, önce iki otomobile daha sonra da motosiklete çarparak durabildi. Kazada, 31 N 2783 plakalı F.T. yönetimindeki otomobil, M.H.A. yönetimindeki 79 AT 136 plakalı otomobil ile F.Ç. idaresindeki 79 AF 108 plakalı motosiklet hasar gördü. Kazada, 31 N 2783 plakalı aracın sürücüsü F.T. ile aynı araçta bulunan H.A, G.A, ile Z.C. yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen ekipler tarafından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te başıboş at zincirleme kazaya neden oldu: 4 yaralı - Son Dakika

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