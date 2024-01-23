Kilis\'te Beton Mikseri ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü

Kilis'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritteki beton mikserine çarptı. taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kilis- Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sinci yönetimindeki Dacia marka 79 DE 266 plakalı otomobil, A.Ö. idaresindeki 79 EB 816 plakalı beton yüklü mikser ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede otomobilde bulunan sürücü Ali Sinci ile yanında bulunan Mehmet Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hayatını kaybeden Ali Sinci ve Mehmet Güngör Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü A.Ö gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS