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Kilis'te Beton Mikseri ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü - Son Dakika
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Kilis'te Beton Mikseri ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü

Kilis-Hatay karayolunda meydana gelen trafik kazasında, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil, karşı şeritte seyir halinde olan beton mikserine çarptı. Kazada, otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti. Olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapılan müdahalede, sürücü ve yanındaki yolcu hayatını kaybetti. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kilis\'te Beton Mikseri ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü
23.01.2024 - 17:02,
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Kilis'te sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil karşı şeritteki beton mikserine çarptı. taklalar atarak hurdaya dönen otomobilde bulunan 2 kişi hayatını kaybetti.

Kaza, Kilis- Hatay karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. İddiaya göre, Ali Sinci yönetimindeki Dacia marka 79 DE 266 plakalı otomobil, A.Ö. idaresindeki 79 EB 816 plakalı beton yüklü mikser ile kafa kafaya çarpıştı. Feci kazada otomobil taklalar atarak hurdaya döndü. Olay yerine gelen 112 Sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalede otomobilde bulunan sürücü Ali Sinci ile yanında bulunan Mehmet Güngör'ün hayatını kaybettiğini belirlendi.

Hayatını kaybeden Ali Sinci ve Mehmet Güngör Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, beton mikserinin sürücüsü A.Ö gözaltına alındı. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Beton Mikseri ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kilis'te Beton Mikseri ile Otomobil Kafa Kafaya Çarpıştı: 2 Ölü - Son Dakika
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