Kilis'te Cinsel Taciz Davası: 1 Tutuklama - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Kilis'te Cinsel Taciz Davası: 1 Tutuklama

Geniş Video İzle

Kilis'te KYK yurdunda cinsel taciz iddiasıyla gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Olayın takipçisi olunacak.

05.11.2024 18:10
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis'te taciz iddiası: 1 tutuklama

Kilis Valiliği taciz olayı ile ilgili açıklama yaptı

KİLİS - Kilis'te 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda part-time olarak çalışan öğrenciye yönelik meydana gelen cinsel taciz olayının ardından gözaltına altına alınan zanlı tutuklandı.

Cinsel tacizin yaşandığı yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalışarak, "Ben sizin yanınızdayım suçlular elbette cezasız kalmayacak. Hava çok soğuk siz içeriye girin hasta olacaksınız sınavlarınıza çalışın. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siz bana güvenin olayın takipçisi olacağız" dedi.

Valilikten açıklama geldi

Konuyla ilgili Kilis Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "01.11.2024 günü Kilis 750 kişilik KYK Kız Yurdumuzun yemekhanesinde çalışan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenci olan İ.Ö. isimli genç kızımız aynı yurtta görevli şüpheli M.K.'nın cinsel tacizine uğramıştır. Şüpheli 02.11.2024 günü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Olay, 01 Kasım 2024 tarihinde Kilis merkezde bulunan 750 kişilik kız öğrenci yurdundan meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde part-time olarak çalışan kız öğrenci, asansör ile zemin kata indiğinde mutfak sorumlusu tarafından cinsel tacize uğradı. Olayın ardından Kız öğrenci İ.Ö. bağırmaya başlayınca şüpheli M.K. kendini savunarak, "bilerek yapmadım sadece elim değdi" diye cevap vermesinin üstüne kız öğrenci yurdu terk etti. Yaşanan taciz olayını duyan ve yurt bahçesinde toplanan arkadaşları, 'Kilis uyuma kardeşine sahip çık' diyerek sloganlar attı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Politika, Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Cinsel Taciz Davası: 1 Tutuklama - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

18:15 Ebru Gündeş’e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş Ebru Gündeş'e 69 milyon krizi bitmeden yeni iddia: O konsere tam 71 milyon TL ödenmiş
17:03 ’’İstismar ediliyor’’ dediği Ahmet Türk’ten Bahçeli’ye karşılık geldi ''İstismar ediliyor'' dediği Ahmet Türk'ten Bahçeli'ye karşılık geldi
16:09 Hiç rol almadığı filmle servet kazandı Hiç rol almadığı filmle servet kazandı
16:08 Öcalan’ı ikinci kez Meclis’e çağıran Bahçeli’ye DEM Parti’den yanıt Öcalan'ı ikinci kez Meclis'e çağıran Bahçeli'ye DEM Parti'den yanıt
15:17 ABD yeni başkanı için sandık başında ABD yeni başkanı için sandık başında
08:02 Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti Su faturasını gören yaşlı kadın kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
07:44 Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti’ye geçme hazırlığı yapıyormuş Silahlı saldırıda can veren Başkan Hilmi Şen, AK Parti'ye geçme hazırlığı yapıyormuş
07:40 Jose Mourinho’nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu Jose Mourinho'nun yıllar önceki videosu yeniden gündem oldu
07:24 Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu’nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı Başbakanlık ofisinden gizli bilgi sızdıran Netanyahu'nun yardımcısı dahil 4 kişi tutuklandı
07:23 Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü Wanda Nara canlı yayında yeni sevgilisiyle öpüştü
07:16 Seçim heyecanın yaşandığı ABD’de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı Seçim heyecanın yaşandığı ABD'de bombalı saldırı planlayan şahıs gözaltına alındı
01:33 Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi ’’Çığlıklarını duydum’’ Menekşe, misafirliğe gittiği evde feci şekilde can verdi! ''Çığlıklarını duydum''
00:44 BDDK’dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor BDDK'dan yeni karar: Üç yeni banka kuruluyor
00:13 ABD’de yeni başkan kim olacak Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi ABD'de yeni başkan kim olacak? Seçime saatler kala kritik sonuçlar geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 19:20:24. #1.13#
SON DAKİKA: Kilis'te Cinsel Taciz Davası: 1 Tutuklama - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.