Kilis'te Cinsel Taciz Davası: 1 Tutuklama

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Kilis'te taciz iddiası: 1 tutuklama

Kilis Valiliği taciz olayı ile ilgili açıklama yaptı

KİLİS - Kilis'te 750 kişilik KYK kız öğrenci yurdunda part-time olarak çalışan öğrenciye yönelik meydana gelen cinsel taciz olayının ardından gözaltına altına alınan zanlı tutuklandı.

Cinsel tacizin yaşandığı yurda gelen Kilis Valisi Tahir Şahin, slogan atan öğrencileri sakinleştirmeye çalışarak, "Ben sizin yanınızdayım suçlular elbette cezasız kalmayacak. Hava çok soğuk siz içeriye girin hasta olacaksınız sınavlarınıza çalışın. Gözaltına alınan şüpheli tutuklandı. Siz bana güvenin olayın takipçisi olacağız" dedi.

Valilikten açıklama geldi

Konuyla ilgili Kilis Valiliği açıklama yaptı. Açıklamada, "01.11.2024 günü Kilis 750 kişilik KYK Kız Yurdumuzun yemekhanesinde çalışan ve Kilis 7 Aralık Üniversitesinde öğrenci olan İ.Ö. isimli genç kızımız aynı yurtta görevli şüpheli M.K.'nın cinsel tacizine uğramıştır. Şüpheli 02.11.2024 günü adli makamlara sevk edilmek üzere gözaltına alınmış ve çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edilmiştir" denildi.

Olay, 01 Kasım 2024 tarihinde Kilis merkezde bulunan 750 kişilik kız öğrenci yurdundan meydana geldi. Yurdun mutfak bölümünde part-time olarak çalışan kız öğrenci, asansör ile zemin kata indiğinde mutfak sorumlusu tarafından cinsel tacize uğradı. Olayın ardından Kız öğrenci İ.Ö. bağırmaya başlayınca şüpheli M.K. kendini savunarak, "bilerek yapmadım sadece elim değdi" diye cevap vermesinin üstüne kız öğrenci yurdu terk etti. Yaşanan taciz olayını duyan ve yurt bahçesinde toplanan arkadaşları, 'Kilis uyuma kardeşine sahip çık' diyerek sloganlar attı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.