Kilis'te göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi - Son Dakika
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Kilis'te göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi

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Kilis\'te göçmen kaçakçılığı şüphelisi 2 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi
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Kilis'te jandarmanın 19 Ekim 2026'da Merkez ilçeye bağlı Yavuzlu köyü bölgesinde yürüttüğü göçmen kaçakçılığı çalışmasında 2 şüpheli tutuklandı. Suriye'den yasa dışı girişi organize ettikleri değerlendirilen şüphelilerle birlikte Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

Kilis'te jandarma ekiplerince göçmen kaçakçılığıyla mücadele kapsamında düzenlenen çalışmada, Suriye'den Türkiye'ye yasa dışı yollarla giriş yapılmasını organize ettikleri değerlendirilen 2 şüpheli tutuklandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince 19 Ekim 2026 tarihinde Merkez ilçeye bağlı Yavuzlu köyü bölgesinde gerçekleştirilen çalışmalarda, 2 şüpheli ile birlikte Suriye uyruklu 4 kişi yakalandı.

Gözaltına alınan 2 şüpheli, jandarmadaki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak Kilis L Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
Göçmen KaçakçılığıTutuklama3. SayfaYavuzluGüncelSuriyeGöçmenKilisSon Dakika

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