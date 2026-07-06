Kilis'te Güvenlik ve Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis'te Güvenlik ve Asayiş Raporu Açıklandı

Kilis\'te Güvenlik ve Asayiş Raporu Açıklandı
06.07.2026 14:34
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Vali Kalaylı, son 3 ayda terör, uyuşturucu ve siber suçlara yönelik yapılan operasyonları açıkladı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarını kapsayan güvenlik ve asayiş verilerini açıkladı. Son 3 ayda terör, organize suç, uyuşturucu ve siber suçlara yönelik yüzlerce operasyon düzenlenirken, çok sayıda şüpheli yakalandı.

Kilis Valisi Ömer Kalaylı, düzenlediği basın toplantısında 2026 yılının Nisan, Mayıs ve Haziran aylarına ilişkin güvenlik ve asayiş faaliyetlerini değerlendirdi.

Vali Kalaylı, terör örgütlerine yönelik son 3 ayda toplam 138 operasyon gerçekleştirildiğini belirterek, operasyonlarda 4 kişinin gözaltına alındığını, 2 kişinin tutuklandığını, 1 kişi hakkında ise adli kontrol tedbiri uygulandığını söyledi. FETÖ'ye yönelik 2 operasyonda ise 2 kişi hakkında adli işlem yapıldığını ifade etti.

Aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışmalar kapsamında hapis cezasıyla aranan 179 kişinin yakalanarak adli makamlara teslim edildiğini aktaran Kalaylı, ifadeye yönelik aranan 437 kişi hakkında da gerekli işlemlerin gerçekleştirildiğini kaydetti.

Organize suç örgütlerine yönelik 10 operasyonda 38 kişinin gözaltına alındığını belirten Kalaylı, 16 kişinin tutuklandığını, 4 kişi hakkında adli kontrol kararı verildiğini açıkladı. İl Jandarma Komutanlığının çalışmaları sonucunda 2 organize suç çetesinin çökertildiğini bildirdi.

Uyuşturucuyla mücadele kapsamında düzenlenen operasyonlarda 18 kilo 771 gram esrar, 10 bin 906 captagon hap, 57 ecstasy hap, 75 gram bonzai, 27 gram sukunk, 16 gram metamfetamin, 13 kök kenevir, 10 sentetik ecza ve 2 gram kokain ele geçirildiğini ifade etti.

Siber suçlarla mücadele kapsamında siber devriyeler tarafından terör örgütleriyle iltisaklı olduğu değerlendirilen 40 kişi hakkında adli işlem yapıldığını söyleyen Kalaylı, ödeme sistemleri, yasa dışı bahis ve bilişim suçlarına yönelik 7 operasyonda 23 kişinin gözaltına alındığını, bunlardan 17'sinin tutuklandığını belirtti. Çevrimiçi çocuk istismarına yönelik 3 operasyonda ise 3 kişinin gözaltına alındığını aktardı.

Vali Kalaylı ayrıca, geçici koruma statüsündeki Suriyelilerin Öncüpınar ve Çobanbey Gönüllü Geri Dönüş Merkezleri üzerinden gönüllü, güvenli, onurlu ve düzenli şekilde ülkelerine dönüşlerine yönelik çalışmaların aralıksız sürdüğünü ifade etti.

Asayiş basın toplantısına Kilis İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Halil Coşkun ile Kilis İl Emniyet Müdürü Aykut Korkmaz da katıldı. - KİLİS

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Güvenlik, Politika, 3. Sayfa, Kilis, Terör, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te Güvenlik ve Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Çin’de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor Çin'de aşırı sıcaklara kıskandıran çözüm: Dereceyi dakikalar içinde düşürüyor
Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş Altında 5 haftanın ardından ilk yükseliş
Gaziantep’te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü Gaziantep'te 400 dönüm arazide çıkan yangın 3 saatte zor söndürüldü
Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun Plajda oturan başörtülü anne ile kızına skandal saldırı: Buralar bizim, defolun
Bursa’da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza Bursa'da çakarlı araçla kaçan ehliyetsiz sürücüye rekor ceza
NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar NATO Zirvesi öncesi Beştepe semalarında nefes kesen anlar

14:13
Tarihi zirve için geri sayım başladı NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara’da
Tarihi zirve için geri sayım başladı! NATO Genel Sekreteri Rutte Ankara'da
14:05
Bakan Fidan: NATO’nun yeni dönemi Ankara’da başlayacak
Bakan Fidan: NATO'nun yeni dönemi Ankara'da başlayacak
13:35
NATO Zirvesi öncesi Fransa’dan kritik Türkiye adımı SAMPT satışında yeşil ışık
NATO Zirvesi öncesi Fransa'dan kritik Türkiye adımı! SAMP/T satışında yeşil ışık
13:15
ABD kararı bardağı taşırdı UEFA’dan FIFA’ya çok sert uyarı
ABD kararı bardağı taşırdı! UEFA'dan FIFA'ya çok sert uyarı
13:02
İran’a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
İran'a ihanet ettiği iddia edilen Kaani geri döndü
12:48
Dünya Kupası’nın sahibi şimdiden hesaplandı İşte o takım
Dünya Kupası'nın sahibi şimdiden hesaplandı! İşte o takım
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.07.2026 14:34:55. #.0.3#
SON DAKİKA: Kilis'te Güvenlik ve Asayiş Raporu Açıklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.