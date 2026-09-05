Kilis'te jandarmadan dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika
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Kilis'te jandarmadan dron destekli trafik denetimi yapıldı

Kilis\'te jandarmadan dron destekli trafik denetimi yapıldı
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Kilis'te jandarma ekiplerince Polateli karayolunda dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerde hatalı sollama, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerin önlenmesi hedeflendi.

Kilis'te dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi. Denetimlerle trafik güvenliğinin artırılması ve kazaların azaltılması hedeflendi.

Kilis'te trafik düzeni ve güvenliğinin sağlanması amacıyla jandarma ekiplerince dron destekli trafik denetimi gerçekleştirildi.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından Polateli karayolunda yapılan denetimlerde, trafik kurallarına aykırı davranışların havadan tespit edilmesine yönelik çalışma yürütüldü.

Denetimlerde zorunlu haller dışında şerit üzerinde duraklama ve park etme, şerit izleme ve değiştirme kurallarına uymama, hatalı sollama, emniyet kemeri kullanmama ve seyir halinde cep telefonu kullanma gibi ihlallerin önlenmesi hedeflendi.

Kaynak: İHA

Cep Telefonu, Jandarma, Güvenlik, 3. Sayfa, Trafik, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te jandarmadan dron destekli trafik denetimi yapıldı - Son Dakika

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