Kilis'te kaybolan 20 küçükbaş hayvandan 17'si bulundu, 3'ü kurtlar tarafından telef oldu - Son Dakika
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Kilis'te kaybolan 20 küçükbaş hayvandan 17'si bulundu, 3'ü kurtlar tarafından telef oldu

Kilis\'te kaybolan 20 küçükbaş hayvandan 17\'si bulundu, 3\'ü kurtlar tarafından telef oldu

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyü'nde yaşayan H.B'ye ait 20 adet küçükbaş hayvan kayboldu. Jandarma ekipleri tarafından yapılan aramalar sonucu 17 hayvan bulunurken, 3 hayvanın kurtlar tarafından telef olduğu belirlendi.

19.02.2024 10:51
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Kilis'te kaybolan 20 küçükbaş hayvandan 17'si jandarma ekipleri tarafından bulunarak sahibine teslim edildi. Diğer 3 hayvanın ise kurtların saldırısı sonucu telef olduğu belirlendi.

Kilis'in Musabeyli ilçesine bağlı Hasancalı Köyü'nde yaşayan H.B'ye ait 20 adet küçükbaş hayvanı kayboldu. H.B'nin hayvanlarının kaybolduğunu bildirmesi üzerine Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri çalışma başlattı. Yapılan aramalar sonucu kayalık ve otluk arazide kaybolan hayvanlardan 17'si bulunurken, 3'ünün kurtlar tarafından parçalandığı belirlendi. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te kaybolan 20 küçükbaş hayvandan 17'si bulundu, 3'ü kurtlar tarafından telef oldu - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te kaybolan 20 küçükbaş hayvandan 17'si bulundu, 3'ü kurtlar tarafından telef oldu - Son Dakika
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