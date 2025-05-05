Kilis\'te Kaybolan Hayvanlar Bulundu

Kilis ili Merkez ilçesi Tahtalı Köyü'nde ikamet eden V.B. isimli vatandaş, 25 adet küçükbaş hayvanının kaybolduğunu belirterek yetkililere başvuruda bulundu.

İhbarın ardından Kilis İl Jandarma Komutanlığı ekipleri harekete geçti. Bölgede yapılan arama ve kontrol çalışmaları sonucunda kaybolan hayvanlar eksiksiz ve sağlıklı şekilde bulunarak sahibine teslim edildi. - KİLİS