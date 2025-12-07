Kilis'te hijyen şartlarına aykırı üretim yapan işletmeye 105 bin TL ceza - Son Dakika
Kilis'te hijyen şartlarına aykırı üretim yapan işletmeye 105 bin TL ceza

Kilis\'te hijyen şartlarına aykırı üretim yapan işletmeye 105 bin TL ceza
07.12.2025 15:45  Güncelleme: 15:52
Kilis'te yapılan denetimlerde merdiven altı üretim yapan bir bakkal işletmesine 105 bin 158 TL para cezası verildi. İşletmede hijyen kurallarına aykırı durumlar tespit edildi ve sorumlular hakkında suç duyurusunda bulunuldu.

Kilis'te merdiven altı işletmeye, yapılan denetimlerin ardından 105 bin 158 TL para cezası verildi. Sorumlular hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunuldu.

Kilis'te merdiven altı üretim yapılan bir bakkal işletmesinin deposunda fare ve hamam böceklerinin bulunduğu görüntülerin ortaya çıkmasının ardından Kilis Valiliği'nden konu ile ilgili açıklama yapıldı. Valilikten yapılan yazılı açıklamada söz konusu işletmeye 01 Aralık 2025 Pazartesi günü Kilis Belediyesi zabıta ekipleri ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile ortak denetim gerçekleştirildiği belirtildi. Denetimlerde, bozulmuş gıda satışı, etiketsiz ürün bulundurma ve hijyen kurallarına aykırılık nedeniyle işletmeye 5996 Sayılı Kanun kapsamında İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce toplam 105 bin 158 TL idari para cezası uygulandığı duyuruldu.

Ayrıca sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığına suç duyurusunda bulunulduğu kaydedildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Kilis'te hijyen şartlarına aykırı üretim yapan işletmeye 105 bin TL ceza

SON DAKİKA: Kilis'te hijyen şartlarına aykırı üretim yapan işletmeye 105 bin TL ceza - Son Dakika
