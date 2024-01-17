Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi Suriyeli terörist yakalandı

Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütü üyesi olan şahıs Kilis'te yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M. A. H. isimli şahıs Jandarma ekiplerince Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan silahlı terör örgütü üyesi M. A. H.'nın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS