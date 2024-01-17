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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi Suriyeli terörist yakalandı - Son Dakika
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Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi Suriyeli terörist yakalandı

Kilis İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda, Suriye'den yasa dışı yollarla Türkiye'ye giriş yapan ve PKK/PYD/YPG silahlı terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M. A. H. isimli şahıs Elbeyli ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan terörist, adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi.

Kilis\'te PKK/PYD/YPG üyesi Suriyeli terörist yakalandı
17.01.2024 - 14:27,  Güncelleme: 14:37
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Suriye'den yasa dışı yollarla ülkeye giriş yapan PKK/PYD/ YPG silahlı terör örgütü üyesi olan şahıs Kilis'te yakalandı.

Kilis İl Jandarma Komutanlığı'nca PKK/PYD/YPG Silahlı Terör Örgütünün faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon çerçevesinde Suriye'den Türkiye'ye yasadışı yollarla giriş yaptığı ve terör örgütü üyesi olduğu tespit edilen M. A. H. isimli şahıs Jandarma ekiplerince Kilis'in Elbeyli ilçesinde yakalandı.

Gözaltına alınan silahlı terör örgütü üyesi M. A. H.'nın adli işlemlerin tamamlanmasının ardından tutuklanarak cezaevine teslim edildi. - KİLİS

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te PKK/PYD/YPG üyesi Suriyeli terörist yakalandı - Son Dakika


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