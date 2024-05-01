Kilis'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika
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Kilis'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi

Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış, vatandaşları hazırlıksız yakalayarak hayatı olumsuz etkiledi. Şehir merkezinde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zor anlar yaşadı. Yoğun yağışın etkisiyle bir parkın istinat duvarı çöktü ve yetkililer çalışma başlattı.

01.05.2024 18:26
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Kilis'te sağanak yağış hayatı olumsuz etkiledi

KİLİS - Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış hayatı olumsuz etkilerken, yoğun yağış bir parkın istinat duvarının çökmesine neden oldu.

Kilis'te aniden bastıran sağanak yağış vatandaşları hazırlıksız yakalarken, vatandaşlar zorlu anlar yaşadı. Şehir merkezinde su birikintileri oluşurken, araç sürücüleri zaman zaman zor anlar yaşadı. Kent merkezinde ekipler su birikintisi oluşan bölgelerde suyun tahliyesini yaparken, yağış nedeniyle istinat duvarları çöken adreslerde çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Sağanak Yağış Hayatı Olumsuz Etkiledi - Son Dakika

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