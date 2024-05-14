Kilis'te Tır-Motosiklet Çarpışması Sonucu Baba Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
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Kilis'te Tır-Motosiklet Çarpışması Sonucu Baba Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralandı

Kilis\'te Tır-Motosiklet Çarpışması Sonucu Baba Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralandı

Kilis'te meydana gelen kazada, briket yüklü bir tır motosiklete çarptı. Kazada motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken, babası ise hayatını kaybetti. Yaralılar hastaneye kaldırılırken, tır sürücüsü gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.

14.05.2024 14:44
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Kilis'te briket yüklü tır motosiklete çarpması sonucu meydana gelen kazada motosiklette bulunan 4 yaşındaki çocuk ağır yaralanırken babası ise hayatını kaybetti.

Kaza öğle saatlerinde Öncüpınar Mahallesi İl Özel İdare Kavşağında meydana geldi. M.A.E. yönetimindeki 27 DB 207 plakalı briket yüklü tır, Hamza Kırmızı (27) yönetimindeki 79 MA 2738 plakalı motosiklete çarptı. Kazada yaralanan motosiklet sürücüsü Hamza Kırmızı ile 4 yaşındaki oğlu Z.K., 112 Sağlık ekiplerince Kilis Prof. Dr. Alaaddin Yavaşca Devlet Hastanesine kaldırıldı. Motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti. 4 yaşındaki Z.K. ise sağlık durumunun ciddi olduğu öğrenildi.

Tır sürücüsü M.A.E. gözaltına alındı. Kazayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Kilis'te Tır-Motosiklet Çarpışması Sonucu Baba Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kilis'te Tır-Motosiklet Çarpışması Sonucu Baba Hayatını Kaybetti, Çocuk Ağır Yaralandı - Son Dakika
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