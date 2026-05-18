Kilis\'te Tır ve Motosiklet Çarpıştı

Kilis'te tır ile motosikletin çarpışması sonucu 2 kişi ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, H.A. idaresindeki 33 CUL 11 plakalı tır, Ekrem Çetin Mahallesi'nde M.Z. yönetimindeki 54 ACD 798 plakalı motosikletle çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada motosiklet sürücüsü M.Z. ile motosiklette bulunan M.A.S. ağır yaralandı. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Kazayla ilgili tahkikat başlatıldı. - KİLİS