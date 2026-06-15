Kilis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika
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Kilis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı

15.06.2026 18:17
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Kilis-Gaziantep yolunda otomobil şarampole devrildi, sürücü ve yolcu yaralandı. Hastaneye kaldırıldılar.

Kilis'te meydana gelen trafik kazasında otomobilin şarampole devrilmesi sonucu 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis- Gaziantep kara yolunun 35'inci kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, M.Y. yönetimindeki 79 ABS 178 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü M.Y. ile araçta yolcu olarak bulunan F.Y. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılara olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla Kilis Prof. Dr. Alaeddin Yavaşça Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. - KİLİS

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te Trafik Kazası: 2 Yaralı - Son Dakika

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