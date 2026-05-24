Kilis\'te Trafik Kazası: 4 Yaralı

Kilis'te Öncüpınar Gümrük Kapısı yolu üzerinde meydana gelen trafik kazasında iki otomobilin çarpışması sonucu 4 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, A.K. yönetimindeki 55 DR 486 plakalı otomobil, Öncüpınar Sınır Kapısı kara yolunun 5'inci kilometresinde M.A. idaresindeki 79 AC 280 plakalı otomobille çarpıştı. Kazada sürücülerle birlikte toplam 4 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Prof. Dr. Alaeddin Yavaşca Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. - KİLİS