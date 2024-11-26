Kilis'te Trafik Kazası: 5 Yaralı - Son Dakika
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Kilis'te Trafik Kazası: 5 Yaralı

Kilis-Gaziantep yolunda takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı, sağlık ekipleri müdahale etti.

26.11.2024 19:36
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Kilis'te takla atan otomobilde can pazarı: 5 yaralı

KİLİS - Kilis- Gaziantep çevreyolunun 30. kilometresinde meydana gelen trafik kazasında takla atan otomobilde 5 kişi yaralandı.

Kaza, Kilis-Gaziantep karayolunun 30'uncu kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre Kilis istikametinden Gaziantep'e gitmekte olan 27 ALS 568 plakalı otomobil kontrolden çıkarak refüje çarparak durdu. Kazada ismi öğrenilemeyen sürücü ve araçta bulunan 4 kişi yaralandı. Çevrede bulunan vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine itfaiye, jandarma, polis ve çok sayıda sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı 5 kişi, sağlık ekipleri tarafından Gaziantep Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

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