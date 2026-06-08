Kilis'te Uyuşturucu Operasyonları: 8 Tutuklama - Son Dakika
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Kilis'te Uyuşturucu Operasyonları: 8 Tutuklama

08.06.2026 13:26
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Kilis'te düzenlenen 8 uyuşturucu operasyonunda 17 kişi gözaltına alındı, 8'i tutuklandı.

Kilis'te mayıs ayında düzenlenen 8 ayrı uyuşturucu operasyonunda çok sayıda uyuşturucu madde, silah ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 17 şüpheliden 8'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 1-31 Mayıs 2026 tarihleri arasında yürütülen çalışmalar kapsamında 8 ayrı operasyon düzenlendi. Operasyonlarda 10 bin 574 adet captagon hap, 430,95 gram bonzai, 21,61 gram metamfetamin, 32 kök hint keneviri, 8,85 gram kokain, 1,43 gram kenevir tohumu, 100 adet sikke, 5 hassas terazi, 4 kuru sıkı tabanca, 3 tabanca ve 2 pompalı tüfek ele geçirildi.

Çalışmalar kapsamında gözaltına alınan 17 şüpheliden 4'ü işlemlerinin ardından serbest bırakılırken, 5 şüpheli adli kontrol şartıyla serbest kaldı. Mahkemeye sevk edilen 8 şüpheli ise tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KİLİS

Kaynak: İHA

Uyuşturucu, Politika, 3. Sayfa, Güvenlik, Kilis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kilis'te Uyuşturucu Operasyonları: 8 Tutuklama - Son Dakika

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