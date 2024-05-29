3.Sayfa

Kilis'te zabıtadan tepki çeken müdahale

KİLİS - Kilis Belediyesine bağlı zabıta ekipleri, küçük çocukların yanında seyyar satıcının terazisini zorla alarak, seyyar satıcıyı darp etti. Olay anında yanında bulunan küçük çocukların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı.

CHP'li Kilis Belediye'sinde görev yapan zabıta ekipleri, mahalle arasında seyyar satıcılık yaparak geçimini sağlayan 2 çocuğu kovaladı. Zabıta ekipleri, satıcının yanında durmasıyla birlikte terazisini alarak kaçmaya çalışan seyyar satıcıyı arkasından koşarak yakaladı. Ekipler, satıcıyı yere yatırarak zorla terazisini aldı. Bu esnada, satıcıyla birlikte olan küçük çocuğun tuttuğu salatalık yüklü seyyar araba devrildi.

Çocukların yaşadığı korku güvenlik kamerasına yansıdı

Görüntülerde, zabıta ekiplerinin teraziyi almak için satıcıya müdahale ettiği ve çocukların bu sırada dehşete kapıldığı görüldü. Yaşları küçük olan çocuklar, yaşanan olayın şiddeti karşısında donakaldığı görüldü. Çevredeki vatandaşlar, zabıta ekiplerinin sert müdahalesine tepki göstererek güvenlik kamerasına yansıyan görüntüleri kısa sürede sosyal medyadan paylaşıldı.

Sosyal medyada gündem olan görüntülere dair Kilis Belediyesinden herhangi bir açıklama yapılmadı.