Kilis'te Zincirleme Kaza: 8 Yaralı

Kilis'te 3 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, Elbeyli Kavşağı'nın 5'inci kilometresinde OSB personelini taşıyan 79 S 0966 plakalı midibüs ile hafif ticari araç ve otomobil çarpıştı. Çarpışmanın etkisiyle midibüs devrildi. Kazada midibüs sürücüsü Aydın B. ile M.M., F.Ş., U.G., İ.T., F.U., S.A. ve 40 DS 550 plakalı araçta yolcu olarak bulunan İ.B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık, AFAD ve emniyet ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Kaza nedeniyle yolda bir süre trafik yoğunluğu yaşanırken, emniyet ekiplerinin çalışmasıyla trafik yeniden normale döndü.

Öte yandan Kilis Valisi Ömer Kalaylı da olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. - KİLİS