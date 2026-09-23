Kilis ve İstanbul'da Çaycılar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kilis ve İstanbul'da Çaycılar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kilis ve İstanbul\'da Çaycılar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, 11\'i tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kilis ve İstanbul'da Çaycılar Grubu'na yönelik 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 18 şüpheli gözaltına alındı; 11'i tutuklandı, 5 şüpheliye adli kontrol kararı verildi, 2 şüpheli serbest bırakıldı.

Kilis'te suç örgütüne yönelik düzenlenen operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı, 11'i tutuklandı.

Kilis Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince "Çaycılar Grubu" isimli oluşum içerisinde bulunan şahıslara yönelik projeli çalışma başlatıldı. Bu kapsamda Kilis ve İstanbul'da şüphelilere ait 21 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.

Operasyonda 18 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken, adreslerde yapılan aramalarda 1 ruhsatsız av tüfeği, 2 fişek ve 8,84 gram esrar ele geçirildi.

İşlemleri tamamlanan şüpheliler mevcutlu olarak Kilis Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerden 5'i hakkında adli kontrol kararı verilirken, 2 şüpheli ifadelerinin ardından serbest bırakıldı. 11 şüpheli ise tutuklanarak ceza infaz kurumuna teslim edildi.

Kaynak: İHA
TutuklamaOperasyonİstanbul3. SayfaGözaltıGüncelKilisSuçSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Şanlıurfa’da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı Şanlıurfa'da sokak ortasında taşlı sopalı kavga: 9 kişi yaralandı
Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde Migren atakları kadınları neden daha sık vuruyor? Yanıt ergenlikte başlayan hormon değişiminde
Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif ’Ağa Fahri’ye geldi: 8 milyon 750 bin lira Sezonun ilk elit tay ihalesinde en yüksek teklif 'Ağa Fahri'ye geldi: 8 milyon 750 bin lira
Bayburt’ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı Bayburt'ta oynanan maçta hakeme insafsızca saldırı
CHP Genel Merkezi’ne ’Siyaset zenginleşme aracı değildir’ yazılı pankart asıldı CHP Genel Merkezi'ne 'Siyaset zenginleşme aracı değildir' yazılı pankart asıldı
ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı ABD ile Danimarka arasında Grönland anlaşması imzalandı
13:33
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim
Mansur Yavaş: Yoluma bağımsız olarak devam edeceğim
13:28
Mansur Yavaş CHP’den istifa etti
Mansur Yavaş CHP'den istifa etti
13:24
Dünya devi firma, Türkiye’deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
Dünya devi firma, Türkiye'deki 60 yıllık üretim tesisini kapatıyor
13:22
Fenerbahçe’de tarihi toplantı Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
Fenerbahçe'de tarihi toplantı! Aziz Yıldırım pazar günü bombaları patlatacak
13:13
ATM’lerde bir devir kapanıyor
ATM'lerde bir devir kapanıyor!
12:36
Vatandaşlık maaşı geliyor İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Vatandaşlık maaşı geliyor! İşte milyonları ilgilendiren yeni düzenlemenin detayları
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 23.09.2026 13:44:52. #7.13#
SON DAKİKA: Kilis ve İstanbul'da Çaycılar operasyonunda 18 kişi gözaltına alındı, 11'i tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement