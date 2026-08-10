Beyoğlu'nda kira cinayeti: İhbarcı komşu tutuklandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Beyoğlu'nda kira cinayeti: İhbarcı komşu tutuklandı

Beyoğlu\'nda kira cinayeti: İhbarcı komşu tutuklandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Beyoğlu'nda kötü koku ihbarı üzerine gidilen evde Agop Değirmencioğlu bıçaklanarak öldürülmüş halde bulundu. İhbarcı komşusu Mehmet Şerif Tayık, çelişkili ifadeler sonrası cinayeti kira anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini itiraf etti ve tutuklandı.

İstanbul Beyoğlu'nda bir binadan kötü kokular geldiği ihbarı üzerine olay yerine gelen polis ekipleri 64 yaşındaki Agop Değirmencioğlu'nun cansız bedenini buldu. Değirmencioğlu'nun bıçaklanarak öldürüldüğü belirlenirken, polise ihbarda bulunan ve olayın ardından ifadesi alınan komşusu Mehmet Şerif Tayık, çelişkili ifadelerinin ardından gözaltına alındı. Emniyetteki sorgusunda cinayeti kira anlaşmazlığı nedeniyle işlediğini iddia eden şüpheli, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Olay, 7 Ağustos Cuma günü Beyoğlu Şehit Muhtar Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mehmet Şerif Tayık (45), oturduğu binadan kötü kokular geldiğini belirterek polis ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, yaptıkları incelemede evde Agop Değirmencioğlu'na (64) ait cansız bedeni buldu.

Boyun bölgesinde bıçak darbeleri tespit edildi

Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmada, Değirmencioğlu'nun arka ve yan boyun bölgesinde bıçak darbeleri bulunduğu tespit edildi. Değirmencioğlu'nun cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

İhbarcı komşunun ifadeleri şüphe uyandırdı

Olayın cinayet olduğunu değerlendiren polis ekipleri, soruşturmayı derinleştirerek Değirmencioğlu'nu son gören kişilerden biri olan Mehmet Şerif Tayık'ın ifadesine başvurdu. Tayık'ın ilk ifadesinde, "Ben eve girdiğimde hareketsiz yatıyordu" dediği öğrenildi. Tayık'ın ifadelerinde çelişkiler tespit eden polis ekipleri, şüphelinin üzerinde yoğunlaşarak Tayık'ı gözaltına aldı. Emniyette yeniden ifadesi alınan Tayık, bu kez cinayeti itiraf etti.

Kira anlaşmazlığı nedeniyle öldürdüğünü itiraf etti

Şüpheli Tayık'ın ifadesinde, "Aramızda kira anlaşmazlığı vardı. Ağır hakaretlere maruz kaldım. Bıçaklayarak Agop Değirmencioğlu'nu öldürdüm" şeklinde beyanda bulunduğu öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Mehmet Şerif Tayık, kasten öldürme suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Olay hakkında konuşan mahalleli Celal Kılıç isimli vatandaş, "30 yıla yakın Tarlabaşı'ndayım. Agop benim komşum olur, nereye baksan 30-35 yıldır tanıyorum. Çok iyi bir insan, yani kimseye zararı yoktu. Bir tane adam almış işte, acımış adamı almış, kiracı olarak almış. Kira falan almıyormuş arkadaşı ve maddi manevi yardımcı oluyormuş. Artık herhalde para için vurmuş. Kimseye borcu yoktu zaten. Agop'un maddi durumu iyiydi. Tam bu, yıkık binada kalıyordu ama kendisi burada büyüdüğü için binayı terk edemiyordu. Arkadaş, ne olmuşsa artık öldürmüş ve sonra iki gün sonra kendisi polisi arıyor. Binada kötü olduğunu söylüyor. İşte iki gün neredeydin o zaman, hiç binaya gidip çıkmadın mı? Zaten merdivende öldürülmüş. Yani evin içinde değil, merdivende, koridorda öldürülmüş. Arayınca elinde kesik izleri falan var artık, kan izleri var, polisi aramış. Polis soruşturma yaparken kendisi itiraf ediyor. Öldürdüğünü itiraf ediyor. Yazık oldu yani. Para için insan canına kıymazlar. Ayıp diyecek bir şey yok" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

Mehmet Şerif, İstanbul, 3. Sayfa, Beyoğlu, Polis, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Beyoğlu'nda kira cinayeti: İhbarcı komşu tutuklandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Taksim’de korku dolu anlar “Benimle kal“ diyerek peşine takıldı Taksim'de korku dolu anlar! "Benimle kal" diyerek peşine takıldı
İran’da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai’ye yeni görev İran'da Devrim Muhafızları eski komutanı Rızai'ye yeni görev
Fener’in eski yıldızından füze Bursaspor sezona galibiyetle başladı Fener'in eski yıldızından füze! Bursaspor sezona galibiyetle başladı
Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar Maaşlar artacak Şehit aileleri ve gazilere yeni haklar! Maaşlar artacak
Alaca’da kayıp adam şarampolde ölü bulundu Alaca'da kayıp adam şarampolde ölü bulundu
Samsun’da dayı ve yeğeni denizde boğuldu Samsun'da dayı ve yeğeni denizde boğuldu

01:53
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
İYİ Parti Genel Başkanı Dervişoğlu çerçeve yasaya hayır diyen vekillere tek tek teşekkür etti
01:34
Bahçeli’den Kurtulmuş’a “Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı“ temalı hediye
Bahçeli'den Kurtulmuş'a "Birliğin Gücü Milli İradenin Kararı" temalı hediye
01:09
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek ’ret’ Koray Aydın’dan
Çerçeve yasaya bağımsız milletvekillerinden tek 'ret' Koray Aydın'dan
00:25
“Terörsüz Türkiye“ yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti’de
"Terörsüz Türkiye" yasasında oy dağılımı belli oldu: En büyük çatlak Yeni Parti'de
00:10
DEM Parti’nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
DEM Parti'nin çerçeve yasa sonrası beklediği bir karar daha var: MGK kararının gecikmemesini ümit ediyoruz
23:11
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Bahçeli, çerçeve yasanın kabul edilmesinin ardından DEM Partili isimlerle tokalaştı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.08.2026 03:27:24. #7.12#
SON DAKİKA: Beyoğlu'nda kira cinayeti: İhbarcı komşu tutuklandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.