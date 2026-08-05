Kiraz'daki Orman Yangını Uçak Krizi - Son Dakika
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Kiraz'daki Orman Yangını Uçak Krizi

Kiraz\'daki Orman Yangını Uçak Krizi
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İzmir Kiraz'da çıkan yangına müdahalede uçağın kalkamaması üzerine valilikten açıklama yapıldı.

İzmir'in Kiraz ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale amacıyla Beydağ Baraj Göleti'nden su ikmali yapan söndürme uçağının yeniden kalkış yapamamasına ilişkin İzmir Valiliğinden açıklama yapıldı.

İzmir Valiliği tarafından yapılan açıklamada, Kiraz ilçesi Umurlu Mahallesi'nde 5 Ağustos günü saat 13.10 sıralarında alınan yangın ihbarı üzerine harekete geçen ekiplerin ivedilikle bölgeye sevk edilerek alevlere müdahale ettiği bildirildi. Söndürme çalışmalarında görev alan hava araçlarından saat 13.35'te Selçuk Havaalanı'ndan havalanan AT-802F tipi amfibik orman yangın söndürme uçağının, su ikmali amacıyla Beydağ Baraj Göleti'ne manevra yaptığı ancak su aldıktan sonra yeniden kalkış gerçekleştiremediği kaydedildi.

Pilot uçağı kıyıya ulaştırdı

Valilik açıklamasında, uçağı hasarsız bir şekilde gölet kıyısına ulaştırmayı başaran pilot Mustafa Alp'in uçaktan güvenli bir şekilde tahliye edildiği ve sağlık durumunun iyi olduğu aktarıldı. Olayda herhangi bir yaralanma ya da can kaybı yaşanmadığı, uçağın bulunduğu yerden kaldırılmasına yönelik çalışmaların sürdüğü belirtildi.

Olayla ilgili gerekli inceleme ve tahkikatın titizlikle yürütüldüğü ifade edildi.

Kaynak: İHA

Orman Yangını, Havacılık, 3. Sayfa, Kiraz, İzmir, Doğa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kiraz'daki Orman Yangını Uçak Krizi - Son Dakika

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