Kırçuval Oteli davasında savcı tüm sanıklar için ceza istedi - Son Dakika
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Kırçuval Oteli davasında savcı tüm sanıklar için ceza istedi

Kırçuval Oteli davasında savcı tüm sanıklar için ceza istedi
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Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli davasında duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasını sundu. Savcı, sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan yaklaşık 17 yıla kadar hapisle cezalandırılmalarını ve hükümle birlikte tutuklanmalarını talep etti.

Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan ve 10'u sporcu 21 kişinin hayatını kaybettiği Kırçuval Oteli'ne ilişkin davada duruşma savcısı, esas hakkındaki mütalaasını mahkemeye sundu. Savcı, tüm sanıkların cezalandırılmasını talep etti.

Battalgazi ilçesi Turgut Temelli Caddesi üzerindeki Kırçuval Oteli 6 Ocak 2023'te ilk depremde tamamen yıkılmış Voleybol Erkekler 2. Lig'de mücadele eden Malatya Büyükşehir Belediyespor takımı oyuncuları ile ampute sporcuların da aralarında bulunduğu 21 kişi enkaz altında hayatını kaybetmişti.

Malatya 5. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın son duruşmasında tarafların talepleri alındı. Mahkeme heyeti bilirkişi raporunun geldiğini taraflara bildirdi.

Duruşma savcısı esas hakkındaki mütalaasında, otelin 6 Şubat'taki ilk depremde yıkılmasının binanın imalat ve projelendirilmesindeki kusurların sonucu olduğunu belirtti. Savcı, dosyada alınan raporlarda binayı yapan sorumlular ile projeye onay veren kamu görevlilerinin asli kusurlu olarak belirlendiğini ifade etti.

Savcı, otel sahibi ve işletmecileri ile hissedarları yönünden ayrıca rapor alınmasına gerek olmadığını, 24 Ocak 2020 Elazığ depremi sonrasında Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünce otelin dışından yapılan gözlemsel incelemenin yeterli olmadığını belirtti. Otel sahibi ve işletmecilerinin de binanın sağlamlığı ve fiziki yeterliliğine ilişkin rapor aldırmaları gerektiğini kaydeden savcı, sanıkların bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme suçundan cezalandırılmalarını talep etti.

Sanıkların yaklaşık 17 yıla kadar hapis cezası alabileceklerini belirten savcı, hükümle birlikte tutuklanmalarını da talep etti. Müşteki avukatlarından Çağrı Sarıoğlu, bazı sanıklar yönünden bilirkişi raporunda belirsizlikler bulunduğunu belirterek rapora itiraz etti. Sanık ve sanık avukatları ise esas hakkındaki mütalaaya karşı savunma hazırlamak için süre talebinde bulundu. Müşteki A.G., "Sorumluların ceza almalarını istiyorum" dedi. Müştekiler B.K. ve N.K. ise sanıkların muhtemel kasttan yargılanarak cezalandırılmalarını talep etti. Z.A. da sorumluların cezalandırılmasını istedi.

Sanık avukatlarından S.Ş., bilirkişi raporunda Z.K. ve S.K. yönünden herhangi bir sorumluluk yüklenmediğini belirterek yeni rapor alınması talebini kabul etmediklerini söyledi. Sanık avukatlarından M.A.A. ise bilirkişi raporunun eksik ve hatalı olduğunu savunarak, binada iki fenni mesul göründüğünü ve bu konunun aydınlatılması gerektiğini ifade etti. Mahkeme heyeti, taraflara esas hakkındaki mütalaaya karşı savunmalarını yapmaları için duruşmayı 20 Kasım'a erteledi.

Kaynak: İHA

3. Sayfa, Malatya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kırçuval Oteli davasında savcı tüm sanıklar için ceza istedi - Son Dakika

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